4月19日、約5年ぶりに“聖地”瑞穂スタジアムで、名古屋グランパスの試合が行われました。

【写真を見る】｢瑞穂は心の一部｣ レジェンド･ストイコビッチ氏も帰還 名古屋グランパスの“聖地”復活… 2点差跳ね返した“ネバーギブアップ”の精神

（サポーター）

「聖地」

「大事な場所なので、やっと戻ってこられた」

また、名古屋へ13年ぶりに帰ってきたのが、聖地・瑞穂で数々の歴史を作ってきたストイコビッチさん（61）。



（ストイコビッチさん）

「特別な場所。瑞穂は心の一部。ストイコビッチの一部になっている」

生まれ変わった“聖地”瑞穂スタジアム

ファンも、レジェンドも待ち望んだ瞬間。



聖地・瑞穂スタジアム。名古屋グランパスの本拠地として、Jリーグの開幕から様々な歴史を紡いできました。2020年12月の試合で旧スタジアムに別れを告げ、約5年の歳月を経て生まれ変わりました。

そして、完成披露イベントに登場したのは、グランパスのレジェンド・ストイコビッチさん。



（ストイコビッチさん）

「このスタジアムは、多くの人にエネルギーを与えてくれる。1つ残念なのは、年を取り過ぎてプレーできないことだ。見ているだけだね」

ストイコビッチさんが伝え続けた精神 ｢ネバーギブアップ｣

2010年、監督としてグランパスをJリーグ初優勝に導きました。このとき選手たちに伝え続けた言葉が…



（ストイコビッチさん）

「戦い続けなさい。そして、ネバーギブアップの精神を持て」



この精神は、今も尚引き継がれています。

スタジアムだけではなく、20年以上歌い継がれたグランパスの応援歌、アンセムもまた生まれ変わりました。

タイトルは「Never Give Up for the Win」。10年間グランパスを歌で支え続けたQaijffのウチダアキヒコさんと、ゴール裏でチームを支え続けたサポーターが手を取リ合い、7年越しに完成。



（Qaijff ウチダアキヒコさん）

「100年後も名古屋の勝利のために歌い継がれるアンセムという願いを込めて作りました」

新アンセムが“聖地”にこだま

そして19日、こけら落とし当日。選手の入場が終わると…



♪～Never Give Up for the Win Never Give Up 名古屋～



新しいアンセムが、新しくなった聖地にこだまします。



前半、この勢いに乗りたいグランパスでしたが、アビスパに2点を奪われ劣勢に。時代と共に受け継がれた諦めない精神が、グランパスを鼓舞します。後半38分、ようやく1点を返すと、試合終了間際に同点ゴール。土壇場で同点に追いつき試合はPK戦に。



ストイコビッチさんが見守る中で、こけら落としは「名古屋グランパス 2-2（PK 5-4）アビスパ福岡」で、見事逆転勝利。試合後には再びアンセムが。



歴史と共に受け継がれた精神。瑞穂スタジアムに、新しい歴史の1ページが刻まれました。