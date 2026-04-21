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ヒロインの“取り返しのつかないエラー（過ち）”をフォローしてきてくれた優しい恋人が、妻子持ちの不倫男だったとは……。ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第2話で、“衝撃の裏切り”が明らかになった。

【TVer】優しいイケメン恋人（藤井流星）、実は妻子持ち不倫男だった……。「めっちゃ残業するわりに給料全然一緒やな」と妻から小言を言われる衝撃シーン

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『エラー』は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがW主演を務めるヒューマンサスペンス。ある日絶望のどん底に落ちた大迫未央（志田未来）は、母親・美郷（榊原郁恵※）の死に関わる中田ユメ（畑芽育）と出会う。ユメが罪悪感に苛まれていく一方、彼女に未央は救われ、2人の絆は深まっていくが――。

第2話（4月19日放送）で、自首しに行こうとしたユメは、職場に内緒で付き合っている先輩・佐久間健司（藤井流星）に引き留められた。佐久間は、何かと失敗しがちなユメを日頃からサポートしてくれる優しい恋人。美郷が亡くなった日もユメと行動を共にし、さまざまな事実を隠して守ってくれた。

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そんな佐久間は、実はユメにも隠し事をしていた。なんと彼には妻と小学生の娘がおり、ユメとは不倫関係だったのだ。この事実はユメにバレ、「結婚してんの？ 不倫ってこと？」「もしかして私といたこと奥さんにバレたくなかったから？ だからあのとき逃げようって言ったの？」と佐久間は詰問されてしまう。しかし佐久間は事実を認める前に、さらなる“取り返しのつかないエラー（過ち）”をユメに明かすのだった……。

まさかの展開に、視聴者は大騒ぎ。X上には、「うわ、ユメ側は不倫だって知らないの！？！？！？ こんな必死に隠したのは不倫隠蔽のためってこと！？！？！？」「ユメちゃん、、ずっと災難すぎる。かわいそう……。しかも不倫男ケンケンがより罪重くしてきてつらい」「こんな不倫クズ男なのに顔がかっこよくてかわいくて悔しい」といった声が続出した。

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一方で未央は、“他人以上、友達未満”という奇妙ながらも居心地の良いユメとの関係で前を向き始めたが、美郷の一件による1億円の損害賠償で再び絶望のどん底に……。

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第2話冒頭の蟹を食べるシーンが、未央とユメの今の関係をまさに象徴していただけあって、心を痛めている視聴者は多い。そのためX上には、「こんなにも絶望的な展開なのに、ユメと未央の仲だけは壊れてほしくない、続いてほしいと願ってしまう 蟹食べて笑っててほしいのよ」「また2人で蟹食ってほしいから出来れば2人の関係が崩壊せず丸く収まっていただきたい」「未央とユメの仲が良くなるほど明るい兆しを期待してしまうけど、近いところで何重にももつれてそうで救われなさがすごい」といった声が続出した。

【TVer】絶望だらけの展開で唯一の救い？ “他人以上、友達未満”な未央（志田未来）とユメ（畑芽育）がわちゃわちゃ蟹を食べるシーン

ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記