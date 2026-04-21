都内高層ビル　多くのエレベーターが一時停止　長周期地震動を検知　“閉じ込め”ケースなし　20日の三陸沖震源の地震で

20日発生した、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震では、都内の高層ビルで長周期地震動を検知し、多くのエレベーターが一時停止しました。

東京消防庁などによりますと、閉じ込められたケースはなかったということです。

新宿の都庁第1本庁舎では、45階にある南北2つの展望室に向かうエレベーターが、揺れを検知し、乗客を降ろしたあと停止しました。

当時展望室には約300人ほどがいて待機し、40分ほどで復旧したのち、地上へ降りたということです。

このエレベーターを製造・保守管理している三菱電機ビルソリューションズによりますと、都庁のエレベーターは長周期地震動を検知して、安全のために最寄りの階で乗客を降ろした後、一時停止したということで、都内にある同社のエレベーター390台が同様に一時停止しました。

データを公表しない企業もあるため、20日の地震で、都内でどのくらいのエレベーターが一時停止したかの全容はわかりませんが、東京消防庁によりますと、エレベータに閉じ込められたとの通報は1件もなかったということです。