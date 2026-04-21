『JOIN ALIVE 2026』あいみょん、松下洸平、FUNKY MONKEY BΛBY′Sら第3弾出演アーティスト発表

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7月18日・19日に北海道のいわみざわ公園にて開催される『JOIN ALIVE 2026』（ジョインアライブ）第3弾出演アーティストが発表された。

■第3弾出演アーティスト23組発表（うち14組は初登場）

今回は、あいみょん、シンガーズハイ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sのほか、初登場のAKASAKI、松下洸平、OddRe:、Kvi Baba、REJAY、原因は自分にある。など23組（うち14組は初登場）が追加。15回目の開催をさらに盛り上げる豪華アーティストが出演する。

なお、チケットは、《オフィシャル2次先着受付》がスタートしており、【A・B駐車券申込対象】の特典付きチケットをゲットできる最後のチャンスとなっている。

■イベント情報

『JOIN ALIVE 2026』

07/18（土）北海道・いわみざわ公園〈野外音楽堂キタオン&北海道グリーンランド遊園地〉

07/19（日）北海道・いわみざわ公園〈野外音楽堂キタオン&北海道グリーンランド遊園地〉

■関連リンク

『JOIN ALIVE 2026』公式サイト

https://joinalive.jp/2026/