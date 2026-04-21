ROIROMエムオン!2ヵ月連続特番第2弾は「DRESS CODE」MV撮影地タイでのオフタイムに密着

本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMの2ヵ月連続特番の第2弾が、4月26日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。

■束の間のオフタイムを過ごす本多大夢と浜川路己

オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、2025年5月に結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、同月に東京・有明アリーナで開催した初のショーケース『ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～』では、約2万人を動員する大成功を収めた。圧倒的なビジュアルと高い表現力で、アーティストとして急速な成長を遂げている彼ら。エムオン!では、そんなROIROMが華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合うふたりの“0から1を生む物語”を記録したドキュメンタリーを届ける。

＜#2＞では、タイでの「DRESS CODE」MV撮影の合間に、ローカルな街歩きを楽しむふたりに密着。活気溢れるマーケットでご当地雑貨を見て回りながらcHaRm（ファンネーム）へのお土産選びに夢中になる姿や、現地ならではの大人気スイーツを堪能する姿など、異国の地を満喫する彼らの飾らない素顔に迫る。

夜は、地元で愛されるローカルレストランでディナー。現地の食事を楽しみながら、今回の滞在で感じたこと、普段はなかなか話せないお互いのこと、そしてROIROMのこれからやcHaRmへの想いについて、リラックスした雰囲気で語り合う。

束の間のオフタイムを過ごすふたりの等身大の姿を、ぜひチェックしよう。

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募すると、抽選で計6名に「ROIROMセレクト！収録先のお土産」がプレゼントされる。詳細は特設サイトまで。

■番組情報

MUSIC ON! TV『Dream Way＜#2＞』

04/26（日）23:00～23:30

【関連番組】

MUSIC ON! TV『Dream Way＜#1＞』

04/26（日）22:00～23:00 ※再放送

■関連リンク

プレゼントキャンペーン特設サイト

https://www.m-on.jp/special/roirom-2603/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/