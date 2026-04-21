日経225オプション7月限（21日日中） 6万5000円コール980円
21日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は32枚だった。コールの合計出来高は9枚。コールの出来高トップは6万5000円の6枚（980円）だった。プットのの合計出来高は23枚。プットの出来高トップは5万円の15枚（120円安660円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -13 87 75000
6 980 65000
1 2585 60500
1 3085 59500
57000 2030 3
50250 745 2
50000 660 -120 15
44500 310 1
25000 22 -10 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -13 87 75000
6 980 65000
1 2585 60500
1 3085 59500
57000 2030 3
50250 745 2
50000 660 -120 15
44500 310 1
25000 22 -10 2
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