　21日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は32枚だった。コールの合計出来高は9枚。コールの出来高トップは6万5000円の6枚（980円）だった。プットのの合計出来高は23枚。プットの出来高トップは5万円の15枚（120円安660円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -13　　　87　　75000　
　　 6　　　　　　 980　　65000　
　　 1　　　　　　2585　　60500　
　　 1　　　　　　3085　　59500　
　　　　　　　　　　　　　57000　　2030 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 745 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 660 　　-120　　　15　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 310 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　22 　　 -10　　　 2　

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