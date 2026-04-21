星野真里の長女・ふうかさん、柳原可奈子の娘らと笑顔あふれる交流を披露「みんな笑顔いいですね」「しっかりお姉さんしていますね」
俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが20日に更新され、ふうかさんと元TBSアナウンサーで東京都議会議員の星野の夫・高野貴裕（46）がタレントの柳原可奈子（40）夫婦と柳原の娘たちと交流した様子が公開された。
【動画】「みんな笑顔いいですね」ふうかさんと柳原可奈子親子の交流の様子
投稿も高野が担当したとみられ、「一年ぶりに、柳原可奈子さんご家族と再会しました」とつづり、ふうかさんら子どもたちが並んで笑顔を見せる写真を投稿。テラス席のような開放的な場所で、ふうかさんが車いすに座りながら柳原の長女（6）と手をつなぐ姿や、リラックスした表情を見せる様子が収められている。
「長女ちゃんは、この春から特別支援学校へ入学」と柳原の娘についても触れ、高野の「つぎ会う時は何したい？」との問いかけに、ふうかさんが「お泊まり会したーい」と答えるやりとりや、柳原が「私はビール好きよ」とユーモアを交えて応じる様子も紹介され、和やかであたたかい時間を過ごした様子が伝わる内容となっている。
コメント欄には「素敵な繋がりですね」「笑顔が素敵」「ふうかちゃんもたっかパパもみんな笑顔いいですね 柳原可奈子さん娘ちゃん入学おめでとうございます」「大好きなご家族と大好きなご家族がコラボしてらっしゃる」「楽しいお泊まり会が できますように」「ふうかちゃんのお友達や家族は皆さん明るいですね♪♪♪笑顔溢れて素敵」「ふうかちゃんがしっかりお姉さんしていますね。お泊まり会実現しますように」といった声が寄せられ、あたたかい交流に多くの反響が集まっている。
星野は昨年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫・高野とともに社会福祉士の資格を取得したことも明かしている。ふうかさんは同時期にインスタグラムアカウントを開設し、日々の出来事を写真とともに発信している（投稿は星野、高野が担当）。
また、柳原は2019年に結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告していた。
【動画】「みんな笑顔いいですね」ふうかさんと柳原可奈子親子の交流の様子
投稿も高野が担当したとみられ、「一年ぶりに、柳原可奈子さんご家族と再会しました」とつづり、ふうかさんら子どもたちが並んで笑顔を見せる写真を投稿。テラス席のような開放的な場所で、ふうかさんが車いすに座りながら柳原の長女（6）と手をつなぐ姿や、リラックスした表情を見せる様子が収められている。
コメント欄には「素敵な繋がりですね」「笑顔が素敵」「ふうかちゃんもたっかパパもみんな笑顔いいですね 柳原可奈子さん娘ちゃん入学おめでとうございます」「大好きなご家族と大好きなご家族がコラボしてらっしゃる」「楽しいお泊まり会が できますように」「ふうかちゃんのお友達や家族は皆さん明るいですね♪♪♪笑顔溢れて素敵」「ふうかちゃんがしっかりお姉さんしていますね。お泊まり会実現しますように」といった声が寄せられ、あたたかい交流に多くの反響が集まっている。
星野は昨年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫・高野とともに社会福祉士の資格を取得したことも明かしている。ふうかさんは同時期にインスタグラムアカウントを開設し、日々の出来事を写真とともに発信している（投稿は星野、高野が担当）。
また、柳原は2019年に結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告していた。