timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、チョコプラと“世界一飛ぶ紙飛行機づくり”に挑戦 紙飛行機専門の工学博士に学ぶ
8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が出演する『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）の21日放送回では、お笑いコンビ・チョコレートプラネットと“世界一飛ぶ紙飛行機づくり”に挑戦する。
【番組カット】ちょっぴりセクシーな表情とポーズの篠塚大輝＆原嘉孝&チョコプラ
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。
4人は今回、子どもたちの素朴な疑問を調査する“日本のすごい技術シリーズ”として、「世界一薄い紙なら世界一飛ぶ紙飛行機は作れるのか!?」に挑む。厚さ0.02ミリの世界一薄いと言われる“高知県のひだか和紙が作る典具帖紙”を持ってネイチャーティーチャーに会いに、とある体育館へ。そこで待っていたのは、全日本紙飛行機選手権大会でチャンピオンにもなったことがある紙飛行機専門の工学博士・丹波純ティーチャー。最長滞空時間のギネス世界記録の31.2秒を超えるべく、紙飛行機の仕組みを探る。
ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、ギネス世界記録を超えることはできるのか。
【番組カット】ちょっぴりセクシーな表情とポーズの篠塚大輝＆原嘉孝&チョコプラ
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。
ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、ギネス世界記録を超えることはできるのか。