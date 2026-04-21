『風、薫る』直美、小日向の別の姿を目撃してしまい問い詰める 第18回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第18回（22日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美（上坂樹里）は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。
今回は、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて・・一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰める…。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美（上坂樹里）は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。
今回は、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて・・一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰める…。