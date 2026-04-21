女優の田中麗奈（45）が21日、都内でNHKドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（28日スタート、火曜後10・00）の会見に出席した。

原作は町田そのこ氏の「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」。脚本は根本ノンジ氏が担当する。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく物語。

田中演じる中尾光莉はコンビニでパートとして働きながら、中島演じるコンビニ店長を題材にした漫画を連載している。田中は中尾を「好きなことを続けている喜びを感じながら生きている女性」と説明。「私自身もお芝居ができて素敵な皆様とご一緒できることに喜びを感じながら毎日現場に立たせていただいているので、自分に近い部分があるかなと思ってやっています」と自身と重ねた。

コンビニにまつわるエピソードを聞かれると、「イートインスペースに。本当に助かっている。私の娘は“コンビニカフェ”って言って、“ママコンビニカフェ行こう”って言っている。夏だったら一緒にアイスを食べたり、寒い時は肉まんを食べたり。季節によって食べている時間が凄く幸せですね。何気ないことですけどありがたいなと思っています」と語った。

田中は「言っているだけでウキウキするようなハートフルな脚本。人に寄り添えることって凄く素敵なことだなと感じていただけるように頑張りたい」とドラマをアピールした。