羽田空港の航空局管制システム障害が21日に発生し、芸能界などで影響が相次いだ。

元AKB48でタレントの高橋みなみはXで「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりました」とイベントが延期になったことを報告。羽田空港で立ち尽くす自身の写真も公開し、「楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ありません！」と謝罪した。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなでは「飛行機の欠航。King Gnuのライブに行けなくなりました」とX投稿。21、22日に福岡で開催予定のロックバンド「King Gnu」のライブに行けなくなったことを嘆いた。

また、プロ野球、西武の試合前に開催される「Lステージ」のX公式アカウントでは「本日Lステージに出演を予定しておりましたハリーホーク・ハニーズですが、交通機関の遅れにより、出演を見送らせていただきます。本日はイニング間イベントへ出演予定です」と対戦するソフトバンクの球団マスコットとオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」のステージ出演見合わせを伝えた。

羽田空港の公式サイトは「航空管制システムの不具合による運航への影響について」とし、「航空管制システムの不具合の影響により、現在、航空機の運航に遅延や欠航などが発生しています」などと案内している。