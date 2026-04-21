こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年4月21日は、コンパクトなサイズ感でスマートに持ち運べるIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「バッテリーステーションmini（32000ｍAh）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

＼★SNSで紹介されました★／モバイルバッテリー 大容量 バッテリーステーション コンパクト 32000mAh USB type-C 防塵 防水 パソコン 充電可 LEDライト 防災 停電 アウトドア パソコン ポータブル電源 モバイルバッテリー 大容量 ミニ IBT-A32100-W * 安心延長保証対象 19,800円 （30%ポイント還元：4月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

アイリスオーヤマの「バッテリーステーションmini（32000ｍAh）」が30%ポイント還元でお買い得

災害時の備えやレジャー、外出時の充電に最適な、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「バッテリーステーションmini（32000ｍAh）」が30%ポイント還元でお買い得ですよ。

最大出力は100Wと高出力。スマホやワイヤレスイヤホンだけでなく、MacBook ProなどのノートPCも急速充電できて便利。

32000mAhと大容量。スマホなら約6回、タブレットなら約2回、ノートPCなら約1回フル充電できますよ。

USB-A×3ポート、USB-C×3ポートの合計6ポートを搭載し、同時に複数のデバイスの充電も可能な優れモノです。

大容量ながら中サイズ牛乳パックほどのコンパクトなサイズ感がうれしい

大容量ながら900gと軽量、かつ幅7.8cm×高さ12.8cm×奥行き8.3cmと、500ml牛乳パック程度のコンパクトなサイズ感で持ち運びやすいですよ。

本体正面にディスプレイを搭載しており、バッテリーの残量や入出力の電圧や電流がひと目でチェックできるのは助かりますね。

背面には緊急時に役立つLEDライトを搭載。3段階に明るさを調節でき、最長で約4日間も連続点灯できます。

IP54の防水・防じん性能を備えており、砂ぼこりや急な雨を気にせずに使えます。

フル充電は約2.5時間で完了。PSEマーク取得済みで安全性もしっかり保証

約2.5時間（65W以上のUSB-C充電器使用時）でフル充電が完了。

パススルー充電にも対応しており、本体を充電しながらスマホや他のデバイスを充電できるから、忙しいタイミングや複数人でも気にせず使えます。

日本の安全基準に適合しているPSEマークを取得し、安全面も折り紙つきですよ。

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場