「ブルーシャツ」ってどう着る？【グローバルワーク】40代店員さんに学ぶ♡「お手本コーデ」

日差しが暖かくなり、シャツがコーデの主役になる季節がやってきました。大人のデイリーカジュアルに盛り込むなら、涼しげな印象で知的なムードも漂うブルーのシャツが正解かも。いつもシンプルなワンツーになりがちという人は、【グローバルワーク】の40代スタッフさんによる着こなし術を真似してみて。この春はひとワザきかせたレイヤードスタイルで、ワンランク上のおしゃれを楽しんでみて。

ベストのプラスワンで簡単ワザありコーデに

【グローバルワーク】「365日マイスタイルシャツ」\2,990（税込）

爽やかなサックスブルーが、装いに春の風を呼び込んでくれるシャツ。きれいめスタイルはもちろん、チノパンと合わせれば程よくカジュアルにも寄せられます。いつものワンツーをひと盛りするなら、スタッフ・kazuyoさんのようにベストを投入してみて。コンパクトなシルエットのベストがコーデにメリハリをつけながら、こなれ感を後押しします。足元はローファーで大人顔に傾けるもよし、スニーカーでラフに仕上げるもよし。

シャツを羽織りにしてヘルシーに色っぽく

【グローバルワーク】「フレンチリネンシャツ長袖」\4,990（税込）

こちらはブルーシャツを羽織りとして使ったスタイリング。オーバーサイズのシャツが抜け感を醸しつつ、体型カバーも狙えます。キャミトップスと合わせて肌見せをすれば、ヘルシーな色っぽさをまとえそう。黒系のデニムパンツでピリッと辛さをプラスして、女性らしさとカジュアルさのコントラストを楽しんで。季節が進んだら、シャツを肩掛けやたすき掛けにアレンジするのもおすすめ。

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writer：Emika.M