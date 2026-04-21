猫が『隠れてご飯を食べる』ときの心理4つ

猫がご飯を隠れるようにして食べる行動には、いくつかの理由があります。ただの気まぐれではなく、不安や環境の影響が関係していることも少なくありません。まずは、それぞれ考えられる理由を解説します。

1.警戒心

猫が隠れてご飯を食べようとする理由として、まず考えられるのは警戒心です。猫は野生の名残で、食事中に無防備になることを本能的に避けようとします。特に周囲が見渡しにくい場所や、人の出入りが多い環境では「ここは安全ではない」と感じやすくなります。その結果、壁際や家具の裏など、少しでも身を隠せる場所へ移動して食べようとします。

また、猫によっては飼い主が近くにいるだけでも落ち着かない子もいます。ただ、これは信頼関係が築けていないわけではなく、食事中は静かにしたいと思っているだけのケースもあるでしょう。

2.落ち着かない

続いて、生活音や周囲の動きが気になる場合も、猫は集中して食事ができません。例えば、テレビの音が大きい、子どもが走り回っている、他のペットが近くにいるといった環境では、食べることよりも周囲の状況を警戒してしまいます。

そのため、より静かで安心できる場所を探し、結果として隠れるような行動につながります。特に神経質な性格の猫ほど、環境の影響を受けやすい傾向があると考えられます。

3.過去のトラウマ

猫が隠れてご飯を食べる理由として、過去の経験が影響しているケースも考えられます。例を挙げると、食事中に驚かされたり、他の動物にご飯を取られた、ひどい場合だと虐待など。そういった経験があると、猫は「見つからない場所で食べたい」と考えるようになります。

保護猫や新しく迎えた猫の場合は、以前の生活環境が分からないことも多く、時としてこうした行動が見られることがあります。一度覚えた不安は簡単には消えないため、安心できる環境を継続して与えることが重要です。

4.体調不良

もしも、普段と違う場所で食べたり、隠れるように食事をする場合は、体調の変化も疑う必要があります。体がだるい、どこかに痛みがあるといったとき、猫は人目を避けて静かな場所で過ごそうとします。その延長で、食事も隠れて取るようになることはあります。

食欲が落ちている、食べ方が変わった、元気がないといった様子が見られる場合は、早めに状態を確認することが大切。いつもと違う行動が続く場合は、無理に様子見をせず、獣医師などへの相談も検討しましょう。

猫を安心させる方法

猫を安心させて隠れずに済む方法はいくつかあります。まずは、食事をする場所の見直しから始めましょう。人の出入りが少なく、音が気にならない静かな場所に食器を置くことで、落ち着いて食べやすくなります。壁際など、背後を気にせずに済む位置にするのも効果的です。

また、食事中は必要以上にかまわず、そっとしておくことも重要です。声をかけたり触ったりすると、警戒心が強まり逆効果になることがあります。さらに、食事の時間や場所を一定にすることで、「ここで食べれば安心」と覚えてもらいやすくなります。多頭飼いの場合は、それぞれのスペースを分けることでストレスを減らせます。

まとめ

猫が隠れてご飯を食べる理由は様々。まずは原因を見極め、安心して食べられる環境を整えることが大切です。日々の様子をよく観察しながら対応することで、猫も徐々に落ち着いて食事ができるようになるでしょう。

今回の記事を参考に、猫が隠れてご飯を食べずに済む環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)