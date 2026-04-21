環境省は、南米原産で強い毒をもつヒアリについて、2025年度は国内での確認件数が過去最多だったと発表しました。

ヒアリは強い毒をもち、刺されると強い痛みとアレルギーをひき起こすおそれがある上、増殖した場合、生態系に重大な被害が生じる懸念があるため、特定外来生物の中でも「要緊急対処特定外来生物」に指定されています。

環境省によるとヒアリの確認件数について、2025年度は、調査を始めた2017年度以降で過去最多となる36件、確認されたということです。

確認された場所は、港湾のコンテナヤード内の地面がほとんどで、特に舗装の亀裂や雑草のあるところが多かったということです。

また港湾ごとに見ると、東京港が最多の15件、横浜港が10件でしたが、新たに新潟港と伏木富山港でも初めてヒアリが確認されました。

去年9月には東京・青海ふ頭で推定1万匹以上、確認された事例もあったということですが、環境省は36件のいずれも速やかな調査と防除を実施し、現時点では定着は確認されていないということです。

しかし、ヒアリは今後も全国各地で発見される可能性があり、徹底した水際対策が必要だとして、環境省はヒアリと疑わしいアリなどを発見した場合には速やかにヒアリ相談ダイヤル（0570-046-110）やヒアリ相談チャットボットなどに情報提供をしてほしいと呼びかけています。

＊「アリーのヒアリ相談チャットボット」

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/05_contact/index.html