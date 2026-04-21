女優の田中麗奈が２１日、都内で行われた２８日放送開始のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見に出席した。

主演の中島健人がイケメン店長役を務めるコンビニで、パート店員として勤務する役どころ。田中は「本当に現場が楽しくて（中島演じる）フェロモン店長に私自身も見とれていますし、癒やされています」。中島について「毎日名言をビシバシくださるので、働くって楽しいなと思える毎日です」と語って笑いを誘った。

田中が演じる中尾光莉は、オタク気質で好きなことに喜びを感じながら生きている主婦。中島や鈴木福らとの共演に「私自身もお芝居ができて、この素敵な皆様とご一緒できることの喜びを感じながら、毎日現場に立たせていただいている。光莉は自分に近いなと思いながら演じています」と語った。

自身のコンビニ体験については「私は娘がいるので、コンビニには一緒によく行くんです。イートインスペースが本当に助かっている」としみじみ。イートインスペースを「コンビニカフェ」と呼んでいる娘との触れ合いを明かし、「近くにカフェがない時でもコンビニでお菓子を買ったり、夏はアイスを食べたり、寒い時は肉まんを食べたり…。一緒に食べている時間がとても幸せです。何げないことだけど、ありがたい」と日常の喜びをかみ締めていた。