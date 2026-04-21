新学年の影で高まる負担　中学受験家庭に広がる見えにくいストレス　６割超が感じる子どものメンタル不調のサイン

春は期待と同時に環境の変化を伴う季節だ。中学受験を控える家庭にとっては、学校と塾の双方で新たな負荷が重なり、子どもにかかる負担は見えにくい形で積み重なっていく。

ＬＵＸＧＯ株式会社の調査によると、新学年スタート時に子どもの精神的・身体的な負担を感じている保護者は６８・６％にのぼった。調査は中学受験を予定する小学生の保護者３３１人を対象にインターネットで実施された。

負担の主な要因としては、新しいクラスへの適応が４５・３％で最多となり、自由時間の減少が４２・０％、宿題量の増加が３９・９％と続く。環境変化と学習量の増加が同時に押し寄せる構図が浮かび上がる。

こうした状況の中で、子どものメンタル面の変化に気づく保護者も多い。メンタル不調のサインを感じることがあるとした回答は６１・３％に達した。頻度の差はあるものの、多くの家庭が何らかの変化を認識していることになる。

その影響は学習面にも及ぶ。集中力の低下が４７・３％、課題に取りかかるまでの時間の増加が４０・９％、自宅学習を嫌がる頻度の増加が３６・０％と、日常的な学習行動に変化が見られている。

一方で、保護者が求める対応は必ずしも特別なものではない。ストレス緩和に必要なこととして、リラックスして過ごす時間の確保が４８・６％、十分な睡眠や休息が４４・１％、感情的にならず見守る余裕が４３・２％と続く。過度な対策よりも、生活のバランスを整える意識が重視されている。

また、受験期であっても習い事の継続を望む声は多い。負担にならない範囲で続けたいが３６・３％、ストレス解消のため積極的に続けたいが２５・７％で、合わせて６２・０％に達した。

受験準備は長期にわたる取り組みとなる。成果だけでなく、その過程で子どもがどう過ごすかに目を向ける必要がある。見えにくい負担にどう向き合うかが、家庭ごとの課題となっている。