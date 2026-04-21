元日向坂46松田好花、河田陽菜と沖縄街中ショット公開「変装なしで普通にいるのビックリ」「お揃い可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】元日向坂46の松田好花が4月20日、自身のInstagramを更新。同じく元日向坂46の河田陽菜との沖縄の街中でのショットを公開した。
【写真】26歳元坂道アイドル「見つけたら二度見しちゃう」同期との“変装なし”街中ショット
松田は「1枚目に載せる写真を選んでもらいました 沖縄っぽくていいんじゃないかとのことです！確かに！」とコメント。お揃いのTシャツを着用した河田との沖縄の夜の街中での2ショットを公開した。
また、投稿には「＃超超超BUSYツアー」とお笑いコンビ・ラランドのサーヤがボーカルを務める5人組ロックバンド・礼賛のツアータイトルのハッシュタグも添えられており、ともにライブTシャツを着用した河田との2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「お揃い可愛すぎる」「変装なしで普通にいるのビックリ」「仲良しで癒される」「見つけたら二度見しちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆松田好花、河田陽菜と沖縄へ
松田は「1枚目に載せる写真を選んでもらいました 沖縄っぽくていいんじゃないかとのことです！確かに！」とコメント。お揃いのTシャツを着用した河田との沖縄の夜の街中での2ショットを公開した。
◆松田好花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お揃い可愛すぎる」「変装なしで普通にいるのビックリ」「仲良しで癒される」「見つけたら二度見しちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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