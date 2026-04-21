LiSA、苺モチーフのミニ丈衣装×ニーハイソックスで美脚スラリ「脚めっちゃ綺麗」「苺の妖精みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】歌手のLiSAが4月21日、自身のInstagramを更新。ツアーでのミニ丈衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「圧巻のスタイル」美脚スラリのミニ丈＆ニーハイ姿
現在「LiVE is Smile Always〜15〜」と題したデビュー15周年記念のアリーナツアー中のLiSA。「Thank u LiSA15th anniversary 15年サボらずに向き合いながら嘘なく全力で駆け抜けて来たら、大きな大きな苺がたくさん実った」とつづり、写真家・Viola Kam氏が撮影したツアーのオフショットを投稿。デビュー15周年記念の象徴的なモチーフである苺をイメージしたミニ丈の衣装姿で、ボトムからは左右色違いのニーハイソックスを履いた脚がスラリと伸びている。
またLiSAは「15年、その時々大切な瞬間や想い夢や希望を繋いでくれたアナタへ、感謝を込めて全力で駆け抜けます。最高な未来へ」と、ファンへの感謝の気持ちと、これからの抱負を記している。
この投稿にファンからは「脚めっちゃ綺麗」「笑顔が最高」「圧巻のスタイル」「可愛い」「ツアー参戦します！」「苺の妖精みたい」「これからもずっと応援します」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「圧巻のスタイル」美脚スラリのミニ丈＆ニーハイ姿
◆LiSA、美脚際立つ衣装姿公開
現在「LiVE is Smile Always〜15〜」と題したデビュー15周年記念のアリーナツアー中のLiSA。「Thank u LiSA15th anniversary 15年サボらずに向き合いながら嘘なく全力で駆け抜けて来たら、大きな大きな苺がたくさん実った」とつづり、写真家・Viola Kam氏が撮影したツアーのオフショットを投稿。デビュー15周年記念の象徴的なモチーフである苺をイメージしたミニ丈の衣装姿で、ボトムからは左右色違いのニーハイソックスを履いた脚がスラリと伸びている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚めっちゃ綺麗」「笑顔が最高」「圧巻のスタイル」「可愛い」「ツアー参戦します！」「苺の妖精みたい」「これからもずっと応援します」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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