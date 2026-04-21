お花やスマイルをモチーフにした母の日限定ドーナツを販売、ギフトにぴったりなボックスも【KKD】

クリスピー･クリーム･ドーナツは、5月10日「母の日」に向けて、2026年4月29日から期間限定で母の日限定のドーナツを販売する。

ラインアップは、『ストロベリー クリーム スマイル』『フラワー ストロベリー』の2種。このほか、母の日のギフトにもぴったりなボックス『ママ ダズン ハーフ(6個)』も販売する。

※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く全店舗で取り扱う。

【母の日限定ドーナツの画像はこちら】

◆『ストロベリー クリーム スマイル』

【販売期間】2026年 4月29日〜5月10日 予定

【販売価格】334円(イートイン341円)

ミルキーなホワイトチョコの上に、ビターチョコで目と口を、甘酸っぱいストロベリーナパージュで赤いほっぺを描き、キュートなスマイルを表現している。ドーナツの中には「とちあいか」ピューレ入りの爽やかな甘さのストロベリークリームを詰めた。

◆『フラワー ストロベリー』

【販売期間】2026年4月29日〜5月10日 予定

【販売価格】313円(イートイン319円)

母の日を彩るお花をモチーフにした華やかなドーナツ。ミルキーなホワイトチョコで包んだドライリングの上に、甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ね、ピンクの花と抹茶コーティングの茎を飾った。

◆『ママ ダズン ハーフ(6個)』

【販売期間】2026年 4月29日〜5月10日 予定

【販売価格】1,674円(イートイン1,705円)

【アソート内容】

･ストロベリー クリーム スマイル×2個

･フラワー ストロベリー×1個

･オリジナル･グレーズド×1個

･チョココート スプリンクル×1個

･ダブル チョコ クランチ×1個