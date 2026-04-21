LILY BROWNで叶える旅コーデ♡遊び心満載の新作Lily Bear登場

春から初夏へと移ろう季節、心弾むおでかけや旅の予定が増えてきますよね。そんな気分にぴったりなのが、LILY BROWNの人気モチーフ「Lily Bear」の新作コレクション。遊び心あふれるデザインと快適な着心地を兼ね備えたラインアップは、移動時間も旅先もおしゃれに楽しみたい女性にぴったり♡毎日のコーデに取り入れたくなる魅力をたっぷりご紹介します。

旅気分高まるLily Bear新作

今回のコレクションは、エアラインをテーマにした旅ムード満載のデザインが特徴。

ゴールデンウィークの旅行や週末のおでかけにも映えるアイテムが揃い、軽やかで動きやすいスタイルを提案しています。

Lily Bearならではの愛らしいモチーフがアクセントになり、シンプルなコーデにも遊び心をプラス。日常から非日常へと気分を切り替えてくれる、特別感のあるラインアップです。

ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

豊富なラインアップをチェック

注目アイテムは、「シアーストライプシャーリングビスチェ」（8,910円／WHT・YEL・BLU／フリー）や、「【Lily Bear】シュシュセットシアーシャツ」（13,970円／WHT・YEL・BLU／フリー）。

軽やかな素材感で春夏らしい抜け感を演出します。

カジュアル派には「【Lily Bear】エアラインTシャツ」（7,920円／WHT・RED・BLK／フリー）や、「【接触冷感】【Lily Bear】コンパクトTシャツ」（5,940円／WHT・PNK・YEL・BLU・BLK／フリー）がおすすめ。

ひんやりとした着心地で暑い季節にも快適です。

さらに、「【Lily Bear】サイドボタンケーブルニット」（12,980円／OWHT・PNK・BLU・NVY／フリー）や、「【Lily Bear】スウェットパンツ」（11,880円／OWHT・YEL・GRY／フリー）は、リラックス感とおしゃれを両立。

小物も充実しており、「【Lily Bear】キャリーオンボストンバッグ」（10,450円／IVR・PNK・BLU・DNVY・BLK（ZOZOTOWN限定）LGRY（USAGIONLINE限定）／フリー）や「【Lily Bear】エンブロイダリーキャップ」（7,480円／IVR・PNK・NVY／フリー）。

「【Lily Bear】フロートリングチャーム」（6,380円／MIX・MNT・BLU・ORG・BRW／フリー）など、旅を彩るアイテムが揃います。

嬉しいノベルティ情報も♪

4月22日(水)より、税込22,000円以上の購入で「Lily Bearラゲッジタグ」をプレゼント。

旅行バッグに付ければ、さらに気分が高まること間違いなし♡先着順なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※なくなり次第終了となります。

また、オンラインストアや全国直営店、各ECサイトで販売されるため、自分のスタイルに合わせて購入しやすいのも魅力です。

旅も日常も楽しむ新作

旅のワクワク感をそのままファッションに落とし込んだLily Bearコレクションは、日常をちょっと特別にしてくれる存在。

動きやすさとデザイン性を兼ね備えたアイテムは、忙しい毎日にも寄り添いながら気分を高めてくれます。

お気に入りの一着を見つけて、これからの季節をもっと自由に楽しんでみてくださいね♡