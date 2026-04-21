香取慎吾＆山本耕史、49歳コンビの“ワイルドなデートショット”公開 オフな姿に反響「イケてる2人」「良い顔してる」
俳優・歌手の香取慎吾（49）が19日、自身のインスタグラムを更新。親交がある俳優の山本耕史（49）とともにハンバーガーを楽しむ2ショットを公開した。
【写真】「めっちゃかっこいい」“49歳コンビ”香取慎吾＆山本耕史の“ハンバーガーデートショット”
香取は「山本さん観に来てくれて ふたりハンバーガー食べに行ったよ」とつづり、親交の深い山本とのオフショットを投稿。黒縁メガネにカジュアルな装いの香取と、サングラス姿の山本がそれぞれハンバーガーを手に笑顔を見せる1枚で、屋外のテーブル席でリラックスした時間を過ごす様子が写し出されている。
仲の良さが伝わる投稿に、コメント欄には「イケてる2人」「良い顔してる」「仲良しデート」「めっちゃかっこいい」「最高な親友ですね！」といった声が寄せられ、自然体の2ショットに多くの反響が集まっていた。
また「ハンバーガー美味しそう」「何処のハンバーガーだろう」といった食事に注目する声も見られ、和やかなひとときに注目が集まっている。
【写真】「めっちゃかっこいい」“49歳コンビ”香取慎吾＆山本耕史の“ハンバーガーデートショット”
香取は「山本さん観に来てくれて ふたりハンバーガー食べに行ったよ」とつづり、親交の深い山本とのオフショットを投稿。黒縁メガネにカジュアルな装いの香取と、サングラス姿の山本がそれぞれハンバーガーを手に笑顔を見せる1枚で、屋外のテーブル席でリラックスした時間を過ごす様子が写し出されている。
仲の良さが伝わる投稿に、コメント欄には「イケてる2人」「良い顔してる」「仲良しデート」「めっちゃかっこいい」「最高な親友ですね！」といった声が寄せられ、自然体の2ショットに多くの反響が集まっていた。
また「ハンバーガー美味しそう」「何処のハンバーガーだろう」といった食事に注目する声も見られ、和やかなひとときに注目が集まっている。