「顔が整ってる」ぽっちゃりインフルエンサー、5年越しの結婚式ショット公開！ 「完璧なカップル」
ぽっちゃりインフルエンサーの丸顔ちゃんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚式の写真を公開し、祝福や称賛の声が寄せられています。
【写真】丸顔ちゃんの結婚式ショット
ファンからは「完璧なカップル」「プリンセスみたい」「顔が整ってるから良いなぁ」「とっても幸せそう…永遠に幸あれ…」「こっちまで幸せになる」「フォトウェディング=痩せって言うものじゃないんだよね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】丸顔ちゃんの結婚式ショット
「フォトウェディング=痩せって言うものじゃない」丸顔ちゃんは「そういえば、結婚式の写真をどんどん投稿してるので、是非インスタ見に来てね」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では純白のドレス、2枚目ではワインレッドのカラードレスを着用しています。特に2枚目は、夫から頬にキスをされている瞬間が写っており、とてもほほ笑ましいです。
「結婚して5年経過」念願の挙式3月14日に結婚式を挙げた丸顔ちゃん。3月17日のInstagramの投稿では「結婚して5年経過しましたが、ずっと挙げられていなかった結婚式を挙げることに」と、念願の挙式だったことを明かしています。末永く幸せに過ごしてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)