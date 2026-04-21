Image: Majin/X

この秋発表が予想されているiPhone 18 Proシリーズ。

iPhone 17 Proシリーズはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの全3色展開でしたが、ウワサのiPhone 18 Proシリーズは本体カラーが刷新されるかもしれません。

もしこれが本当なら、色選びでかなり悩むことになりそう

iphone 18 pro colors confirmed pic.twitter.com/UnQ2o4ZY1E - Majin (@MajinBuofficia) April 19, 2026

Apple（アップル）のリーカーでおなじみのMajinが、iPhone 18 Pro向けとされるカメラカバーの画像を公開しました。ブラック、シルバー、ブルー、ワインレッドの全4色が確認できます。

Proモデルのブラック復活を願っている方もきっと多いでしょうし、かつてiPhone 13 Proのシエラブルーを愛用していた身としてはかなり気になります。

AppleはiPhone 18 Proシリーズの新色として、ディープレッドやバーガンディを検討しているとも噂されていましたが、今回のワインレッドの件も含めると深みのあるオシャレな赤色のProモデルが登場する可能性は十分有り得そうですね。

今回リークされた画像がホンモノかどうかは不明。個人的にはかなり魅力的なカラーラインナップなので、このまま実現してほしいなという気持ちもあります。

Source: X

【iPhone 18／18 Pro噂まとめ】デザインも進化、新色はディープレッド？ （4/16 更新）