「私は日本のサッカーを応援し、楽しんでいる」元ポルトガル代表の名手、町田戦を前に熱い思いを明かす！「成功のモデルを示してくれている」
現地４月21日に開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリートの準決勝で、FC町田ゼルビアとUAE王者アル・アハリがサウジアラビアで対戦する。決戦の前日、アル・アハリを率いるパウロ・ソウザ監督が会見に出席した。
かつてベンフィカ、ユベントス、ドルトムントなど各国の名門でプレーした55歳のポルトガル人指揮官は、日本サッカーを心底リスペクトしているようだ。
中東メディア『Arriyadiyah』によれば、ソウザ監督は「この大会のこのステージでクラブと国を代表できることを誇りに思う。ここまで来るために努力を重ねてきた。アジアでベスト４に入れたのが何よりの喜びであり、我々の目標はさらに先へ進むことだ」と意気込みを示した上で、こう語った。
「私は日本のサッカーを応援しており、それを見るのを楽しんでいる。日本のサッカーは私たちに成功のモデルを示してくれている。明日の相手である日本のマチダは極めて手強いだろう。彼らのプレースタイルは全く異なり、個人としてもチームとしても大きな可能性を秘めている」
ポルトガル代表で52キャップを誇り、日韓ワールドカップのメンバーにも選ばれた名手は、日本代表、Jリーグ勢の躍進に強い関心を抱いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
かつてベンフィカ、ユベントス、ドルトムントなど各国の名門でプレーした55歳のポルトガル人指揮官は、日本サッカーを心底リスペクトしているようだ。
中東メディア『Arriyadiyah』によれば、ソウザ監督は「この大会のこのステージでクラブと国を代表できることを誇りに思う。ここまで来るために努力を重ねてきた。アジアでベスト４に入れたのが何よりの喜びであり、我々の目標はさらに先へ進むことだ」と意気込みを示した上で、こう語った。
「私は日本のサッカーを応援しており、それを見るのを楽しんでいる。日本のサッカーは私たちに成功のモデルを示してくれている。明日の相手である日本のマチダは極めて手強いだろう。彼らのプレースタイルは全く異なり、個人としてもチームとしても大きな可能性を秘めている」
ポルトガル代表で52キャップを誇り、日韓ワールドカップのメンバーにも選ばれた名手は、日本代表、Jリーグ勢の躍進に強い関心を抱いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…