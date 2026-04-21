【あすから】チュ・サンウク、“俗物検事”＆“覆面男”の2役を演じ分け 韓国ドラマ『恋はドロップキック！〜覆面検事〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチュ・サンウク、キム・ソナが主演する韓国ドラマ『恋はドロップキック！〜覆面検事〜』（全16話）が、あす22日より「KBS World」で放送される（毎週水・木 深2：00〜）。
【写真】『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』に出演するチュ・サンウク
同作は、悪と闘う正義のヒーロー覆面男＆エリート女刑事＆俗物検事が繰り広げるラブコメディー。『美女の誕生』『グッド・ドクター』のチュ・サンウクが昼は出世欲だらけの“俗物検事”、夜は正義感に燃える“覆面男”の2役、そして復讐に燃える姿を演じ分ける。
脇を固める俳優陣は、ヒロインに『私の名前はキム・サムスン』のキム・ソナ、主人公と因縁のある異父兄弟ヒョヌンに『ゴールデンクロス』のオム・ギジュンのほか、『テバク〜運命の瞬間（とき）〜』のチョン・グァンリョル、『愛は歌に乗って』のファン・ソニなどが出演。
脚本は『ビッグマン』のチェ・ジンウォン、演出を手掛けるのは『赤道の男』のキム・ヨンスと『ルビーの指輪』のチョン・サン。父の復讐のために闘う主人公、そして恋の行方などハラハラ・ドキドキの展開が盛りだくさんの内容となっている。
■あらすじ
中部地検検事のデチョル（チュ・サンウク）は、初恋の相手であり現在は強力班の刑事となったミニ（キム・ソナ）と再会する。十数年前、高校生だったデチョルは、ミニに一目惚れして片思いをしていた。当時、孤児として暮らしていたデチョルの前に急に現れた実父のチョン・ドソン（パク・ヨンギュ）。その後、父のために検事になることを決意するが、そんな自分を嘲笑うミニに“必ず検事になってみせる”と約束するのだが…。
■演出：チョン・サン、キム・ヨンス
■脚本：チェ・ジンウォン
■キャスト：チュ・サンウク、キム・ソナ、オム・ギジュン、チョン・グァンリョル、パク・ヨンギュ、イ・ムンシク、ファン・ソニ ほか
【写真】『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』に出演するチュ・サンウク
同作は、悪と闘う正義のヒーロー覆面男＆エリート女刑事＆俗物検事が繰り広げるラブコメディー。『美女の誕生』『グッド・ドクター』のチュ・サンウクが昼は出世欲だらけの“俗物検事”、夜は正義感に燃える“覆面男”の2役、そして復讐に燃える姿を演じ分ける。
脚本は『ビッグマン』のチェ・ジンウォン、演出を手掛けるのは『赤道の男』のキム・ヨンスと『ルビーの指輪』のチョン・サン。父の復讐のために闘う主人公、そして恋の行方などハラハラ・ドキドキの展開が盛りだくさんの内容となっている。
■あらすじ
中部地検検事のデチョル（チュ・サンウク）は、初恋の相手であり現在は強力班の刑事となったミニ（キム・ソナ）と再会する。十数年前、高校生だったデチョルは、ミニに一目惚れして片思いをしていた。当時、孤児として暮らしていたデチョルの前に急に現れた実父のチョン・ドソン（パク・ヨンギュ）。その後、父のために検事になることを決意するが、そんな自分を嘲笑うミニに“必ず検事になってみせる”と約束するのだが…。
■演出：チョン・サン、キム・ヨンス
■脚本：チェ・ジンウォン
■キャスト：チュ・サンウク、キム・ソナ、オム・ギジュン、チョン・グァンリョル、パク・ヨンギュ、イ・ムンシク、ファン・ソニ ほか