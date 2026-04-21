5・8開催の福岡ソフトバンク『ピンクフルデー』にハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンらが来場 コラボグッズも販売
福岡ソフトバンクホークスは、5月8日から10日まで、みずほPayPayドームの千葉ロッテマリーンズ3連戦にて『ピンクフルデー2026』を開催する。このたび、同イベント初戦の8日の試合で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ウィッシュミーメル」が来場することが発表された。
【ほか写真多数】柳田悠岐選手の“推しキャラ”は…？コラボグッズを一部紹介
『ピンクフルデー』とは、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もが”非日常”のエンターテインメントを楽しめるイベントとなっている。また、乳がん検診の受診を啓発・推進する「ピンクリボン運動」を実施し、選手は3日間、ピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨む。
8日の試合では、ハローキティが始球式に登場。またサンリオのキャラクターたちがイニング間演出や試合後セレモニーに登場する。同日限定で4ゲート外には、サンリオのテーマパークらしさを感じられるような“かわいい”撮影を楽しめるブースも設置。またピンクフルデー3日間はビジョン演出がサンリオキャラクターの限定コラボ仕様になるなど、ピンクフルデーを彩る。
さらに、ピンク×ダークネイビーの配色でデザインされた「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」を同試合の入場者全員に配布（※ビジター応援席は除く）。ユニフォームと同デザインのタオルや応援グッズなども販売されるほか、選手それぞれが選んだ好きなサンリオキャラクターズとのコラボデザインの「サンリオキャラクターズ選手推しキャラコラボグッズ」、「ウサハナ」がピンクリボンユニフォームを着用したデザインの「ウサハナコラボグッズ」なども販売される。
グッズの詳細ラインナップなどは球団公式サイト（https://www.softbankhawks.co.jp/）内にも記載。
■ハローキティ コメント
35周年をむかえた大分のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドから遊びに来ました！ハローキティです 福岡ソフトバンクホークスの始球式に参加します。みんなでハローキティの限定ユニフォームを着ていっしょに盛り上がりましょう♪
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さらに、ピンク×ダークネイビーの配色でデザインされた「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」を同試合の入場者全員に配布（※ビジター応援席は除く）。ユニフォームと同デザインのタオルや応援グッズなども販売されるほか、選手それぞれが選んだ好きなサンリオキャラクターズとのコラボデザインの「サンリオキャラクターズ選手推しキャラコラボグッズ」、「ウサハナ」がピンクリボンユニフォームを着用したデザインの「ウサハナコラボグッズ」なども販売される。
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