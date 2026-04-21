【サイレントワンオペ】周囲に人がいる環境でも頼れない育児の内側　見えにくい孤立が広がる背景

支え合いが前提とされる子育ての現場で、声を上げられないまま負担を抱えるケースが少なくない。外からは気づきにくい孤立が、日常の中に静かに入り込んでいる。

株式会社カラダノートの調査によると、子育て世代の２５・３％が、誰かに頼りたいと感じたときに周囲へ頼ることができていないと回答した。内訳は、あまりできていないが２１・０％、全くできていないが４・３％。調査は同社による子育て世代を対象としたもので、こうした状態が一定の広がりを持っていることが示された。

頼れない背景には、複数の心理的要因がある。最も多いのは相手（パートナー）への遠慮で４３％。パートナーが忙しそうに見えることなどから、自分の負担を後回しにする傾向がある。次いで、状況を言葉で説明する負担が３６％にのぼり、自分で対応した方が早いと判断してしまうケースも多い。さらに、頼った後の反応への不安が２９％、「これくらい自分でやるべき」だと感じる責任感や罪悪感が２８％と続く。

こうした要因が重なることで、周囲に支援の余地があっても活用できず、一人で抱え込む状態が生まれる。このような状況は、見た目には支援が存在しているにもかかわらず、実際には孤立している点に特徴がある。

調査では、この状態をサイレントワンオペと位置づけている。周囲に人がいる環境でも、助けを求めるまでの心理的な壁が機能し、結果として個人に負担が集中する構図だ。

子育てを巡る課題は、制度や環境整備だけでは解消しきれない側面を持つ。支援の仕組みがあっても、それを使えるかどうかは別の問題であることが浮き彫りになった。見えにくい孤立にどう向き合うかが、今後の論点となりそうだ。