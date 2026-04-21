旬のスナップえんどうがシャキ甘！『具だくさん卵焼き』はワインつまみやホムパに最適

シャキッと甘い旬のスナップえんどうに、卵のふんわり感とこんがりとした焼き目が食欲をそそる『具だくさん卵焼き』。間にはさんだチーズのコクも加わって、赤ワインとも好相性。もう一個、と手がのびます。

春らしさもあって彩りもきれい。簡単なのに、家飲み時間をぐっと盛り上げてくれますよ♪

『具だくさん卵焼き』のレシピ

材料（2人分）

卵……4個

スナップえんどう……6〜7個（約60g）

かに風味かまぼこ……4本（約40g）

スライスチーズ……2枚

サラダ油

塩

こしょう

作り方

（1）スナップえんどうはへたと筋を取り、幅5mmの斜め切りにする。かにかまは細かく裂く。卵は溶きほぐす。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、スナップえんどうを1分炒める。かにかまを加えてかるく炒め合わせ、塩小さじ1/4、こしょう少々をふる。

（2）溶き卵を回し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら弱火にして、奥にスライスチーズを並べて30秒ほど加熱する。奥から手前に向かって、2〜3回折りたたんで細長い棒状にし、両面を1分ずつ焼く。食べやすく切って器に盛る。

スナップえんどうのシャキシャキとふんわり卵の食感のコントラストもたまらない。赤ワインといっしょに、ゆっくり楽しんでくださいね！

（『オレンジページ』2023年4月17日号より）