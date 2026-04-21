桜島で爆発 噴煙2700ｍ 噴石が8合目まで飛散【21日の降灰予報】鹿児島
桜島で爆発 噴煙2700ｍ 噴石8合目まで飛散桜島降灰予報（詳細）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認
気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後3時45分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から2700mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より500から700mの8合目まで飛散し、やや多量の噴煙が南東に流れています。
桜島の爆発的噴火はことし8回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。
火口から南西方向（鹿児島市谷山方向）に火山灰が流され、２１日２２時までに鹿児島市（桜島）ではやや多量の降灰があり、降灰は鹿児島県指宿市まで予想されます。
やや多量 鹿児島県：鹿児島市少量 鹿児島県：垂水市、姶良市、鹿屋市、指宿市、日置市、霧島市、南九州市、南さつま市
予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。
▼１７時まで 鹿児島県：鹿児島市、垂水市、姶良市▼２１時まで 鹿児島県：鹿屋市、指宿市、日置市、霧島市、南九州市 ▼２２時まで 鹿児島県：南さつま市
・・ ・