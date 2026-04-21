メインシナリオ・・・買い先行、0.7222が最初の関門。8日に21日線を上抜き、16日に年初来高値を更新すると、17日には0.7222まで上値を伸ばした。現在は0.71台後半で取引されている。目先、買いが先行するとみる。17日の高値0.7222が最初の関門。高値更新となれば、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を目指そう。0.73台に乗せると、同水準に特に目立った抵抗が見当たらないことから、節目の0.7400や22年4月20・21日の高値0.7458が意識される。



サブシナリオ・・・一方、下落となれば、10日線がある0.7127付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の0.7100や一目均衡表の雲の上限0.7069を試そう。これらを下抜くと、21日線がある0.7017や節目の0.7000が意識される。



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