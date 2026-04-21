木村多江、春の旬“たけのこ尽くし”の手料理並ぶ食卓ショットに反響「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」
俳優の木村多江（55）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。春の旬食材「たけのこ」をたっぷりと使った、“たけのこ尽くし”の手料理の数々を披露した。
【写真】「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」木村多江が作った“たけのこ尽くし”の料理の数々
木村は「憧れの素敵なご夫婦から掘り立てたけのこを送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の香りが漂ってきそうな手料理が並ぶ食卓の写真を公開。自身のためにたけのこを収穫する送り主の夫婦に思いを馳せながら「お2人を思うとなお美味しい」「そしてお会いしたくなったなぁ」と、感謝の気持ちをつづった。
コメント欄には「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」「素晴らしい」「癒し」「料理上手」などの声が寄せられている。
【写真】「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」木村多江が作った“たけのこ尽くし”の料理の数々
木村は「憧れの素敵なご夫婦から掘り立てたけのこを送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の香りが漂ってきそうな手料理が並ぶ食卓の写真を公開。自身のためにたけのこを収穫する送り主の夫婦に思いを馳せながら「お2人を思うとなお美味しい」「そしてお会いしたくなったなぁ」と、感謝の気持ちをつづった。
コメント欄には「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」「素晴らしい」「癒し」「料理上手」などの声が寄せられている。