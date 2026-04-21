若槻千夏、長男9歳の誕生日を報告 祝福する華やかな姿に反響「素敵すぎる」「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」
タレントの若槻千夏（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男9歳の誕生日を報告し、バルーンなどで華やかに装飾した“バースデー空間”を披露した。
【写真一覧】「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」長男9歳の誕生日を華やかに祝福する若槻千夏
若槻は「全キャラクターにお世話になった息子の誕生日」と、マリオやマインクラフト、ドラえもん、ワンピースといったキャラクターに囲まれた、にぎやかで華やかなお祝いの様子をアップしている。
「朝6時肺活量がんばった」と、早朝から自らバルーンを膨らませて準備した舞台裏を明かすなど、母としての奮闘ぶりをユーモアたっぷりに伝え、投稿された写真には、成長を感じるエピソードも添えられていた。
かつては手伝っていたクレーンゲームなどを、店員にコツを聞いて自力で景品を取れるようになった長男の姿に、「成長」と感慨深げ。最後には「生まれてきてくれてありがと！」と、真っ直ぐな愛の言葉で締めくくっている。
この投稿に、コメント欄には「素敵すぎる」「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」「可愛い過ぎる」「素敵なバースデーですね!!!」「有村架純かと思った 可愛すぎ！」などと、祝福する声や、若槻の美貌に称賛する声が寄せられていた。
【写真一覧】「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」長男9歳の誕生日を華やかに祝福する若槻千夏
若槻は「全キャラクターにお世話になった息子の誕生日」と、マリオやマインクラフト、ドラえもん、ワンピースといったキャラクターに囲まれた、にぎやかで華やかなお祝いの様子をアップしている。
「朝6時肺活量がんばった」と、早朝から自らバルーンを膨らませて準備した舞台裏を明かすなど、母としての奮闘ぶりをユーモアたっぷりに伝え、投稿された写真には、成長を感じるエピソードも添えられていた。
この投稿に、コメント欄には「素敵すぎる」「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」「可愛い過ぎる」「素敵なバースデーですね!!!」「有村架純かと思った 可愛すぎ！」などと、祝福する声や、若槻の美貌に称賛する声が寄せられていた。