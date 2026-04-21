歌手・滝あつし（60）が21日、大阪市内でデビュー曲「おとこ人生夢街道」の発表パーティーを開き、大きな目標をぶち上げた。

滝は、タレント浜村淳の元所属事務所「昭和プロ」に歌手を目指して入社。歌手の夢は遠くスタッフとして活躍し、社長にまでのぼりつめた。その後、新たな芸能事務所を設立し、浜村も移籍。社長業のかたわら念願だった歌手デビューの夢を実現した滝の晴れ舞台に、検査入院での休養から復帰間もない浜村も駆けつけた。

報道陣の公開取材では、滝が丁寧に質問に答えていると、浜村からは「そんな長いことしゃべってどうするねん」とツッコミが入った。さらに、NHK紅白歌合戦などの目標を問われると、浜村が「どうせムリでしょうけどね」と言って場内を爆笑させ、「紅白に出ようという気持ちはありますか？」と本人に問うた。

滝は「もちろんございます！」と力強く応じた。浜村に「もしかして出るかもしれませんね。奇跡の人ですし」とデビューをつかんだミラクルの続きを期待されると、「ありがとうございます」と笑顔。「裏方の仕事も今までどおり、二刀流をやっていきます。どちらの仕事も手を抜かず頑張りたい」と誓っていた。