鈴木奈々、50キロと46キロの姿を比較「体型変わったよね」 現在の体重も告白
タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、体重の違いによる比較写真を公開した。
【写真】体型の比較ショット公開！50キロと46キロの鈴木奈々
鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです！」と説明し、「比べてみたら体型変わったよね」とつづった。写真ではわずか4キロ差ながら、見た目の変化が分かる比較となっている。
また「154センチ今は52キロ」と現在の体重も明かし、ありのままの姿を発信。続けて「どっちの自分も好き」と記した。
この投稿に対しフォロワーからは「どちらもかわいいです」「どっちも良い！健康が一番！」「両方ともいいし選べん」といった声が寄せられている。
【写真】体型の比較ショット公開！50キロと46キロの鈴木奈々
鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです！」と説明し、「比べてみたら体型変わったよね」とつづった。写真ではわずか4キロ差ながら、見た目の変化が分かる比較となっている。
また「154センチ今は52キロ」と現在の体重も明かし、ありのままの姿を発信。続けて「どっちの自分も好き」と記した。
この投稿に対しフォロワーからは「どちらもかわいいです」「どっちも良い！健康が一番！」「両方ともいいし選べん」といった声が寄せられている。