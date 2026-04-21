巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が19日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。目の中に入れても痛くない？可愛い可愛い後輩をまたしてもいじり倒しつつ、優しくエールを送った。

筋力トレーニングの話題から、現在の巨人ナインについて「しっかりトレーニングしてプレーしている選手が多い」と話した長野氏。

では、筋トレでは誰が巨人No.1なのか？

これに「沢村（拓一）がいた時は沢村ですけど。重いものを持ち上げるとかパワーがあるのはやっぱり丸が凄いですね」と丸佳浩外野手（37）を指名した。

「やっぱりカープで鍛えられてるんでしょうね」と全員ほぼ強制的に筋トレメニューが組まれている広島の選手育成に触れつつ「凄いですね。結構重いやつを持ち上げるんで。背（丸の身長は177センチ）はそんなに大きくないですけど、横とか凄い“ぶ厚い”ですし。ゴッツイっすね、本当に」と明かした。

ただ、これだけでは終わらないチョーさん。「大城って（187センチと）背も高いし、結構体おっきいじゃないですか」とまたも唐突に大城卓三捕手（33）の名前を出すと「メチャクチャ弱いんです」とまさかの大城筋トレ弱者？ぶりを楽しそうな声で暴露する。

「あの体で重いものがあんまり持てないんで。僕のほうが多分、重いやつを持ち上げたりできるんで」とした上で「だから凄いんですよ。そんなに重いもの持ち上げたりできないのに（打球を）飛ばせるんで。あれは、ちゃんと体の使い方を覚えて重いものとかクッと持ち上げられるようになれば、もっと多分飛距離も出るし、キレも出るんじゃないかと僕は思ってるんで」と真剣に続けた。

「それ、本人に言いましたよ」と長野氏。だが、「笑ってました」と大城の反応を明かした上で「僕がいうの、アイツ全部笑うんですよね、ホント。真面目に言っても話聞いてないんですよ」と苦笑い。

「最近のあいさつ。“おはようございます、参与”っていうんで」と大城が長野先輩を“参与いじり”してくることも明かし「間違ってないですけど。“おはようございます、参与”とかって言ってくるんで」と可愛くて仕方ない後輩とのやりとりを明かして笑わせた。

「体の使い方がうまくないんで。そこをうまくできればもっと凄い選手に僕はなると思うんで。頑張ってほしいですね」。可愛い後輩への熱い熱いアドバイス。大城にはこのラジオを聞いていてほしいところだが…。「多分、聞いてないですね」と苦笑いだった。

1月の放送開始から毎回のように大城の名前を出し、いじりまくっている。この話のあとも何度も大城の名前を出し、いじりの中に「可愛い」と「頑張れ」という思いがあふれるチョーさんだった。