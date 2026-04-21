NPB(日本野球機構)は21日、公示を発表。巨人は泉口友汰選手を登録抹消し、小林誠司選手、石塚裕惺選手、小濱佑斗選手を1軍登録しました。

登録抹消となった泉口選手は、この日の試合前に行われた打撃練習で、打ったボールが顔付近に当たり救急搬送される事態に直面。その後、搬送先の病院で脳しんとうと顔面打撲、口腔内裂創と診断され、登録抹消となりました。今季は1軍で19試合に出場し、打率.271、19安打3本塁打8打点とチームの打線を牽引する活躍を見せていました。

一方、1軍昇格となったのは、今季初昇格の3選手。ベテラン捕手の小林選手は前日20日に登録抹消となった山瀬慎之助選手に代わり1軍昇格となりました。ファームでは今季14試合に出場し、打率.250、7安打1本塁打5打点の成績です。

プロ2年目の石塚選手は今季ファームで14試合に出場し、打率.289、13安打2本塁打8打点の成績。またこの日のファームでの西武戦では、ホームランを放つ活躍を見せ、今季初昇格を勝ち取りました。

また小濱選手は2025年ドラフト5位で入団したルーキー。2軍では今季22試合に出場し、打率.271、19安打2本塁打14打点と好調をキープ。待望のプロ初1軍登録となり、プロ初出場も期待されます。