米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］開催国編＜２＞米国

「２０２６年のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は史上最高のイベントの一つ。まるで、短期間に多くのスーパーボウル（米ナショナル・フットボールリーグの王座決定戦）が開催されるようなものだ」。米大統領のドナルド・トランプは昨年８月、Ｗ杯組み合わせ抽選会の日程発表の際、全米最大のスポーツイベントを引き合いに出して大会をアピールした。

２５年のスーパーボウルは、開催地のルイジアナ州に１２億５０００万ドル（約１９９７億円）の経済効果を生んだとされる。トランプは、Ｗ杯で６００万人が会場を訪れ、６０億人が自宅で観戦するとの国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の予測を紹介。米国に３００億ドル（約４兆７９００億円）以上の収益をもたらし、１８万５０００人の雇用を創出することを見込んでいると説明し、「Ｗ杯ほど注目を集め、莫大（ばくだい）な収益を生み出すスポーツイベントはない」と力を込めた。

平和賞を独断で授与

昨年１２月５日にワシントンで行われたＷ杯の抽選会に先立ち、ＦＩＦＡはトランプに「ＦＩＦＡ平和賞」を授与した。パレスチナ自治区ガザの停戦仲介などが理由とされ、壇上で金色に輝くメダルを首にかけたトランプを、ＦＩＦＡ会長のインファンティノが持ち上げた。「間違いなく第１回の受賞に値する。その成し遂げ方は、実に素晴らしいものだった」

米メディアによると、賞はインファンティノがほぼ独断で新設したという。Ｗ杯の円滑な開催に向けてトランプに露骨にすり寄っているとの見方や、政治的中立性を欠くとの声が上がった。抽選会には、メキシコ大統領のクラウディア・シェインバウム、カナダ首相のマーク・カーニーも出席していたが、トランプばかりが目立った。

会場変更求めるイラン

２月末、米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始。Ｗ杯にも暗い影を落としている。

７度目となるＷ杯出場を決め、１次リーグ３試合を米国で戦うことになっているイラン側は、「私たちが希望を持ってＷ杯を楽しみにすることは期待できない」などと懸念を表明。ＦＩＦＡにメキシコへの試合会場変更を求めた。

トランプはイランの参加について、「歓迎するが、彼らの生命と安全のためには、ここに来ることが適切だとは思わない」などとＳＮＳに投稿。インファンティノは３月末にイラン代表の親善試合が行われたトルコに駆けつけ、監督や選手と面会。自身のインスタグラムで「選手たちに、世界的な舞台でファンを鼓舞し、国民に夢を与え続けてほしいと激励した」と円満さを強調したが、会場の変更は認められていない。

賛否が渦巻くトランプ政権下での大会。開幕まで２か月を切ったが、先行き不透明な状況が続いている。（敬称略）