【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
62645.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62402.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62368.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60149.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60080.09 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59394.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59349.17 ★日経平均株価21日終値
58696.66 6日移動平均線
57930.72 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57725.58 均衡表転換線(日足)
57514.77 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56924.11 新値三本足陰転値
56386.53 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55711.78 13週移動平均線
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54949.45 25日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54709.77 75日移動平均線
54691.93 均衡表雲上限(日足)
53961.70 均衡表基準線(週足)
53492.85 ボリンジャー:-1σ(13週)
53378.68 26週移動平均線
52384.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
51273.92 ボリンジャー:-2σ(13週)
50370.83 ボリンジャー:-1σ(26週)
49818.81 ボリンジャー:-2σ(25日)
49054.99 ボリンジャー:-3σ(13週)
49049.00 200日移動平均線
47362.97 ボリンジャー:-2σ(26週)
47253.48 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44355.12 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.68(前日87.78)
ST.Slow(9日) 87.56(前日91.31)
ST.Fast(13週) 85.35(前日83.41)
ST.Slow(13週) 64.62(前日63.98)
［2026年4月21日］
株探ニュース
62645.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62402.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62368.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60149.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60080.09 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59394.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59349.17 ★日経平均株価21日終値
58696.66 6日移動平均線
57930.72 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57725.58 均衡表転換線(日足)
57514.77 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56924.11 新値三本足陰転値
56386.53 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55711.78 13週移動平均線
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
54949.45 25日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54709.77 75日移動平均線
54691.93 均衡表雲上限(日足)
53961.70 均衡表基準線(週足)
53492.85 ボリンジャー:-1σ(13週)
53378.68 26週移動平均線
52384.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
51273.92 ボリンジャー:-2σ(13週)
50370.83 ボリンジャー:-1σ(26週)
49818.81 ボリンジャー:-2σ(25日)
49054.99 ボリンジャー:-3σ(13週)
49049.00 200日移動平均線
47362.97 ボリンジャー:-2σ(26週)
47253.48 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44355.12 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.68(前日87.78)
ST.Slow(9日) 87.56(前日91.31)
ST.Fast(13週) 85.35(前日83.41)
ST.Slow(13週) 64.62(前日63.98)
［2026年4月21日］
株探ニュース