　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

62645.41　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
62402.24　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
62368.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
60149.65　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
60080.09　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59394.39　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

59349.17　　★日経平均株価21日終値

58696.66　　6日移動平均線
57930.72　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57725.58　　均衡表転換線(日足)
57514.77　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56924.11　　新値三本足陰転値
56386.53　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55711.78　　13週移動平均線
55123.51　　均衡表基準線(日足)
55123.51　　均衡表転換線(週足)
54949.45　　25日移動平均線
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54709.77　　75日移動平均線
54691.93　　均衡表雲上限(日足)
53961.70　　均衡表基準線(週足)
53492.85　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53378.68　　26週移動平均線
52384.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51273.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50370.83　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49818.81　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49054.99　　ボリンジャー:-3σ(13週)
49049.00　　200日移動平均線
47362.97　　ボリンジャー:-2σ(26週)
47253.48　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14　　均衡表雲上限(週足)
44355.12　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.68(前日87.78)
ST.Slow(9日)　　87.56(前日91.31)

ST.Fast(13週)　 85.35(前日83.41)
ST.Slow(13週)　 64.62(前日63.98)

［2026年4月21日］

株探ニュース