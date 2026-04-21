　21日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6527枚だった。うちプットの出来高が3821枚と、コールの2706枚を上回った。プットの出来高トップは5万7000円の295枚（235円安690円）。コールの出来高トップは6万2000円の633枚（15円高420円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　75000　
　　54　　　 0　　　 1　　72500　
　　57　　　 0　　　 3　　70000　
　　60　　　 0　　　 6　　69000　
　　63　　　-1　　　10　　68000　
　 147　　　-4　　　19　　67000　
　 156　　　-8　　　36　　66000　
　 323　　　-8　　　72　　65000　
　 295　　　+1　　 136　　64000　
　 263　　　-3　　 242　　63000　
　　83　　 +33　　 330　　62500　
　　14　　 +75　　 400　　62375　
　　13　　 +55　　 385　　62250　
　　 8　　 +45　　 445　　62125　
　 633　　 +15　　 420　　62000　
　　 1　　+105　　 505　　61875　
　　 3　　+125　　 565　　61750　
　　47　　 +60　　 545　　61500　
　　 4　　+125　　 720　　61250　
　　97　　 +55　　 710　　61000　
　　 4　　 -80　　 955　　60625　
　　25　　+145　　 925　　60500　
　　 7　　+140　　1110　　60250　
　 172　　+165　　1140　　60000　　1680 　　-345　　　 2　
　　13　　-200　　1300　　59750　
　　84　　+295　　1490　　59500　　1455 　　-330　　　25　
　　14　　-220　　1565　　59375　
　　 2　　+260　　1615　　59250　　1360 　　-390　　　 5　
　　18　　+270　　1720　　59000　　1330 　　-305　　　66　
　　　　　　　　　　　　　58750　　1100 　　-405　　　11　
　　 7　　+390　　2125　　58500　　1040 　　-370　　　28　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1025 　　-270　　　 1　
　　17　　+300　　2400　　58000　　 960 　　-240　　　70　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 865 　　+100　　　37　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 820 　　-255　　　61　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 720 　　-250　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 690 　　-270　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 720 　　-165　　　40　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 690 　　-235　　 295　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 655 　　-175　　　 2　
　　 1　　　　　　3545　　56500　　 595 　　-220　　　39　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 500 　　 +20　　　49　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 505 　　-205　　 103　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 460 　　 +55　　　 6　
　　 2　　+315　　4500　　55500　　 425 　　-160　　　34　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 365 　　-180　　 130　
　　 2　　-410　　4820　　55000　　 365 　　-140　　 289　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 340 　　-115　　　16　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 325 　　-130　　　 3　
　　15　　　　　　5405　　54500　　 315 　　-125　　　27　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 282 　　 +39　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 330 　　 -80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 273 　　-122　　　36　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 270 　　-125　　　81　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 238 　　 -92　　　17　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 198 　　 -95　　　84　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 178 　　 -75　　　16　
　　 1　　+555　　7515　　52250　　 190 　　 -56　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 150 　　 -67　　 147　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 131 　　 -70　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 113 　　 -58　　　61　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 118 　　 -31　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 101 　　 -45　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 100 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　87 　　 -40　　 259　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　79 　　 -34　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　70 　　 -29　　　33　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　61 　　 -28　　　38　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　58 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　56 　　 -21　　 112　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　59 　　 +21　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　49 　　 -20　　　46　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　44 　　 -18　　　60　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　42 　　 +13　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　36 　　 -21　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　35 　　 -13　　 135　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　32 　　　-8　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　29 　　 -11　　　63　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　28 　　　-7　　　29　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　24 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　23 　　　-9　　　78　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　22 　　　-1　　　14　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　21 　　　-2　　　16　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　20 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　19 　　　-6　　　80　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　18 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　17 　　　-5　　　15　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　16 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　16 　　　-4　　　38　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　15 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　14 　　　+3　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　13 　　　-5　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　12 　　　-3　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　12 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　11 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 9 　　　-4　　　61　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　10 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 9 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 7 　　　-1　　 104　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 7 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 6 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 6 　　　-2　　　60　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 6 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 5 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 5 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 5 　　　 0　　　83　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　 4 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 4 　　　 0　　 247　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 4 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 4 　　　 0　　　14　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 3 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 3 　　　+1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 2 　　　+1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　 116　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 1 　　　　　　　 2　

