68歳・綾戸智恵、″息子の野菜不足を補う″彩り豊かな手料理披露「今回も美味しそう」「ランチョンマット かわいいです」
ジャズシンガーの綾戸智恵（68）が19日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのライブから戻り、息子のために作ったという彩り豊かな手料理の写真を公開した。
【写真】息子の野菜不足を補う彩り豊かな手料理を披露した綾戸智恵
綾戸は「しゃぶしゃぶサラダ、ポテトの醤油バターソテー、菜の花からし和え、チキンバーベキュー味。韓国ライブでご飯3泊留守したので、息子の野菜不足を補うぞ！」とつづり、旬の野菜をふんだんに使った食卓の写真を投稿。
レタスやミニトマトをたっぷり盛ったしゃぶしゃぶサラダをはじめ、菜の花のからし和え、チキンのバーベキュー味、ポテトの醤油バターソテーなど、品数豊富なメニューが木目のテーブルに並び、和柄のランチョンマットや味わいのある食器も目を引く、温かな食卓となっている。
この投稿にファンからは「まいど〜今回も美味しそう いただきま〜す」「美味しそう」「ランチョンマット かわいいです」などのコメントが寄せられ、母親としての愛情あふれる手料理に反響が集まった。
【写真】息子の野菜不足を補う彩り豊かな手料理を披露した綾戸智恵
綾戸は「しゃぶしゃぶサラダ、ポテトの醤油バターソテー、菜の花からし和え、チキンバーベキュー味。韓国ライブでご飯3泊留守したので、息子の野菜不足を補うぞ！」とつづり、旬の野菜をふんだんに使った食卓の写真を投稿。
この投稿にファンからは「まいど〜今回も美味しそう いただきま〜す」「美味しそう」「ランチョンマット かわいいです」などのコメントが寄せられ、母親としての愛情あふれる手料理に反響が集まった。