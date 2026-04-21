アメリカのトランプ大統領が、イランとの停戦期限を日本時間の23日午前だとする中、戦闘終結に向けた2回目の協議が行われるか注目されています。開催地とみられているパキスタンの首都イスラマバードから中継です。

協議が行われるとみられるホテルから、およそ500メートルの場所です。近づけないように四方八方の道をふさぎ、治安部隊が展開しています。

両国の代表団はまだパキスタンに到着していませんが、アメリカのニュースサイト・アクシオスは、アメリカのバンス副大統領が21日朝までにワシントンを出発する予定だと伝えています。

2回目の協議実現に向けては、仲介国のパキスタンが、アメリカ、イラン双方に働きかけを行っていて、地元メディアによりますと、パキスタンの外相がイランの外相に協議のテーブルにつくよう要請しました。

また、ロイター通信によりますと、パキスタンの陸軍のトップがトランプ大統領に対し、「アメリカによる海上封鎖が交渉の障害になっている」と伝えたということです。

イランのガリバフ国会議長は21日、SNSに「脅迫のもとでのアメリカとの交渉は受け入れない」と投稿、イランに対し、海上封鎖を続けるアメリカに反発していて、トランプ氏がアメリカメディアに明かした停戦期限、日本時間23日午前を前に、両国の協議が実現するか注目されています。