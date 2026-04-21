プロ野球・ロッテの毛利海大投手が21日、千葉市内の小学校で行われた球団のランドセルカバー贈呈式に参加。小学生にメッセージを送りました。

この活動は球団が地域コミュニティの発展や社会的課題の解決などに取り組む社会貢献活動『MARINES LINKS』の一環として行ったもの。毛利投手は球団公式マスコット・ズーちゃんとともに、小学1年生へマリーンズ・ランドセルカバーを手渡しました。

ドラフト2位ルーキーの毛利投手は子どもたちへ「自分も皆さんと同じプロ野球選手1年目なので、一緒に千葉県を盛り上げていけたら」とマイクを持って話し、「今日渡したランドセルカバーを背負って元気に楽しく学校生活を過ごしてください」と伝えると子どもたちからは元気な返事がありました。

式後、取材陣へ「元気があってかわいかったです」と笑顔でこの日の感想をコメント。自身の1年生の頃は「やんちゃでワイワイはしゃいでいた」と当時を振り返ります。

そして「自分も1年生の頃は地域の方々に見守られながら過ごしてきた。(子どもたちにも)楽しく元気に過ごしてもらえたら」と望みました。