腕の疲労で１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入っているアストロズの今井達也投手が、２０日（日本時間２１日）にブルペンでの投球練習を再開したことが明らかになった。チームの発表を地元紙ヒューストンクロニクルが報じた。

チームはクリーブランドに遠征中だが、１３日にＩＬ入りした今井は地元ヒューストンに残って調整しており、１６日にキャッチボールを再開していた。