ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > アストロズ今井達也、ブルペンでの投球練習を再開…腕の疲労で負傷者… アストロズ今井達也、ブルペンでの投球練習を再開…腕の疲労で負傷者リスト アストロズ今井達也、ブルペンでの投球練習を再開…腕の疲労で負傷者リスト 2026年4月21日 16時27分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 腕の疲労で１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入っているアストロズの今井達也投手が、２０日（日本時間２１日）にブルペンでの投球練習を再開したことが明らかになった。チームの発表を地元紙ヒューストンクロニクルが報じた。 チームはクリーブランドに遠征中だが、１３日にＩＬ入りした今井は地元ヒューストンに残って調整しており、１６日にキャッチボールを再開していた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画】「ワールドチャンピオンになりたい」今井達也が入団会見で堂々宣言 今井達也、復帰時期は「俺も知りたい」 右腕疲労で負傷者リスト入り 米国生活に苦戦中「友達いないんで（笑）」 右腕疲労でＩＬ入りのアストロズ・今井達也「米国の生活に慣れない。それがたぶん原因」と番記者にコメント