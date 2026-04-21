【あすから】パク・ジニ＆ナム・サンジ主演の緻密で濃密な復讐サスペンス 韓国ドラマ『紅い真珠（原題）』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・ジニ、ナム・サンジが主演する韓国ドラマ『紅い真珠（原題）』（全100話）が、あす22日より「KBS World」で日本初放送される（毎週水・木 後10：00〜※2話連続）。
【写真】緻密で濃密な復讐サスペンス『紅い真珠（原題）』
同作は、復讐のために自分を殺した2人の女性…すべてを失った女性たちが、名家に隠された真実を暴いていくKBS最新週末ドラマ。パク・ジニ、ナム・サンジが主演を務め、『結婚しよう、メンコンア！』『ドタバタ・ファミリー』など数々の作品で演出力を発揮してきたキム・ソングン監督が演出を担当している。
■あらすじ
家族を失い、過去の自分を捨てた2人の女性が、消せない喪失と復讐への決意を胸に秘め、偽りの身分で名家・アデル家へと戻ってくる。姉の人生を生きながら真実を追うキム・ダニと、新たな身分で現れたペク・ジンジュ。同じ運命に導かれながらも互いの正体を知らない2人は、アデル家に隠された罪と秘密へと静かに迫っていく。影と嘘が交錯する中で明かされる真実とは…？『赤い真珠』が描く、緻密で濃密な復讐サスペンスが幕を開ける。
■演出：キム・ソングン
■脚本：キム・ソジョン
■キャスト：パク・ジニ、ナム・サンジ、チェ・ジェソン、キム・ギョンボ ほか
【写真】緻密で濃密な復讐サスペンス『紅い真珠（原題）』
同作は、復讐のために自分を殺した2人の女性…すべてを失った女性たちが、名家に隠された真実を暴いていくKBS最新週末ドラマ。パク・ジニ、ナム・サンジが主演を務め、『結婚しよう、メンコンア！』『ドタバタ・ファミリー』など数々の作品で演出力を発揮してきたキム・ソングン監督が演出を担当している。
家族を失い、過去の自分を捨てた2人の女性が、消せない喪失と復讐への決意を胸に秘め、偽りの身分で名家・アデル家へと戻ってくる。姉の人生を生きながら真実を追うキム・ダニと、新たな身分で現れたペク・ジンジュ。同じ運命に導かれながらも互いの正体を知らない2人は、アデル家に隠された罪と秘密へと静かに迫っていく。影と嘘が交錯する中で明かされる真実とは…？『赤い真珠』が描く、緻密で濃密な復讐サスペンスが幕を開ける。
■演出：キム・ソングン
■脚本：キム・ソジョン
■キャスト：パク・ジニ、ナム・サンジ、チェ・ジェソン、キム・ギョンボ ほか