「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）

巨人は試合前練習中にボールが顔面に当たって救急搬送された泉口友汰内野手の出場選手登録を緊急抹消。２軍戦に出場していた石塚裕惺内野手が急きょ昇格した。

泉口は試合前の練習でキャッチボール中にボールが口付近に当たるアクシデントで倒れ込んだ。担架に乗せられ、頭を固定されてタオルで顔を隠された。そのままグラウンドにまで入ってきた救急車に乗せられ、搬送された。泉口は脳震盪特例措置の対象選手で、石塚は代替指名選手となる。

球団によると、練習中に打球が直撃し、搬送先の病院で脳震盪、顔面打撲、口腔内裂創と診断されたという。

泉口は今季は「３番・遊撃」で１９試合に出場。チームトップの打率・２７１、３本塁打、８打点とチームをけん引していた。

石塚はこの日の２軍・西武戦（ジャイアンツタウン）に「３番・遊撃」で先発していたが、五回無死で打球をさばいた直後に途中交代。不自然なタイミングでの交代に驚いた様子を浮かべたが、石井２軍監督に促されてベンチ裏へ入り、車で試合が行われる長野へ出発した。