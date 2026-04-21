「両チームの技術レベルはほぼ同等」町田がACLE準決勝でUAE王者と激突！ 対戦国メディアが展望「勝敗は些細なことで決まるだろう」
決勝進出なるか。FC町田ゼルビアは現地４月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリとサウジアラビアのジッダで対戦する。
UAEメディア『Voice Of Emirates』は、「アル・アハリが町田との歴史的な戦いに挑む...ファイナル進出をかけた激戦」と見出しを打ち、この試合を展望した。
記事によれば、アル・アハリの監督を務めるポルトガル人のパウロ・ソウザは、準決勝進出がチームにとって大きなモチベーションになっていると述べ、選手たちが大陸屈指の強豪チームと対戦する準備ができていることを強調したという。
指揮官は町田の強力な攻撃力と明確で戦術的な規律を警戒しているが、自分たちは体力面でも技術面でも万全の体制を整えているとのことだ。
そのうえで同メディアは「両チームとも、決勝進出への大きな期待を胸に、この試合に臨む。勝敗は些細なことで決まるだろう」と予想。「これは、両チームの技術レベルはほぼ同等であり、アジアの舞台で歴史を刻みたいという共通の野心を持っているためだ」と記す。
準決勝でヴィッセル神戸を破り、連覇を期すアル・アハリ・サウジが待つ決勝に進むのはどちらか。注目の一戦は、日本時間で22日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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UAEメディア『Voice Of Emirates』は、「アル・アハリが町田との歴史的な戦いに挑む...ファイナル進出をかけた激戦」と見出しを打ち、この試合を展望した。
記事によれば、アル・アハリの監督を務めるポルトガル人のパウロ・ソウザは、準決勝進出がチームにとって大きなモチベーションになっていると述べ、選手たちが大陸屈指の強豪チームと対戦する準備ができていることを強調したという。
そのうえで同メディアは「両チームとも、決勝進出への大きな期待を胸に、この試合に臨む。勝敗は些細なことで決まるだろう」と予想。「これは、両チームの技術レベルはほぼ同等であり、アジアの舞台で歴史を刻みたいという共通の野心を持っているためだ」と記す。
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