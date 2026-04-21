フジ『新しいカギ』Netflixで世界配信決定 「学校かくれんぼ」に評価、海外展開加速
フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が海外展開を加速させている。昨年10月にフランス・カンヌで開催された国際コンテンツ見本市「MIPCOM」で、人気コーナー「学校かくれんぼ」の海外版フォーマットのオプション契約を締結したが、『新しいカギ』の番組自体が4月25日からNetflixで配信スタート。順次海外でも配信される。
フジテレビの橋詰知明ディストリビューションセンター室長
「MIPCOM」では、大手グローバル制作会社・フリーマントル社系のStrong社と契約を締結。現在、「学校かくれんぼ」のデンマーク版の放送に向けて準備が進められているという。
「学校かくれんぼ」は、万国共通で楽しめるゲーム性に加え、参加者の間に生まれるチームワークといった普遍的な要素が魅力として評価されており、その他の国でもローカライズに向けて協議が行われている。
フジテレビの橋詰知明ディストリビューションセンター室長は「現在日本で放送中の番組が並行して他国でも制作されていく可能性を持つ、期待感あふれるIP展開だと考えております」と説明。新たに『新しいカギ』自体のNetflix配信が決まったことにより、番組フォーマットの価値拡大にもつながると位置づけている。
発表会の司会を務めた元アナウンサーでディストリビューション部の秋元優里氏
フジテレビの橋詰知明ディストリビューションセンター室長
「学校かくれんぼ」は、万国共通で楽しめるゲーム性に加え、参加者の間に生まれるチームワークといった普遍的な要素が魅力として評価されており、その他の国でもローカライズに向けて協議が行われている。
フジテレビの橋詰知明ディストリビューションセンター室長は「現在日本で放送中の番組が並行して他国でも制作されていく可能性を持つ、期待感あふれるIP展開だと考えております」と説明。新たに『新しいカギ』自体のNetflix配信が決まったことにより、番組フォーマットの価値拡大にもつながると位置づけている。
発表会の司会を務めた元アナウンサーでディストリビューション部の秋元優里氏