電撃婚話題のてんちむ、夫・三崎優太氏＆息子との家族ショット公開 代々木公園でピクニック満喫「幸せに包まれてる」「見てるだけでほっこり」
【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuberのてんちむが4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で実業家の三崎優太氏と息子との家族ショットを公開した。
【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「家族の温かさが伝わる」夫＆息子とのピクニックショット
てんちむは、同日公開された三崎氏のYouTube動画に出演した際の家族ショットを投稿。代々木公園でピクニックをする様子を撮影した写真には、ズラリと並ぶ手作り弁当を前に、息子を腕に抱いたてんちむと愛犬を抱っこした三崎氏が寄り添う仲睦まじい姿が収められている。
他にも、膝の上に座った息子との2ショットや息子の手を引いて歩く後ろ姿の写真なども載せている。
この投稿に、ファンからは「幸せに包まれてる」「見てるだけでほっこり」「家族の温かさが伝わる」「素敵すぎる」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「家族の温かさが伝わる」夫＆息子とのピクニックショット
◆てんちむ、仲睦まじい家族ショット披露
てんちむは、同日公開された三崎氏のYouTube動画に出演した際の家族ショットを投稿。代々木公園でピクニックをする様子を撮影した写真には、ズラリと並ぶ手作り弁当を前に、息子を腕に抱いたてんちむと愛犬を抱っこした三崎氏が寄り添う仲睦まじい姿が収められている。
◆てんちむの投稿に「幸せに包まれてる」の声
この投稿に、ファンからは「幸せに包まれてる」「見てるだけでほっこり」「家族の温かさが伝わる」「素敵すぎる」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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