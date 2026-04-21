歌手で俳優の中島健人が２１日、都内で行われた２８日放送開始のＮＨＫの主演ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見に出席した。

ＮＨＫドラマ初出演で、主人公のイケメンコンビニ店長・志波三彦役を演じる。中島はフェロモンを出す秘訣（ひけつ）について「健康だと思います」ときっぱり。「一日でたくさんのシーンを撮るので、撮影の空き時間にストレッチをしています」と、共演の田中麗奈や鈴木福らとともに取り組んでいることを明かした。また、健康への高い意識を踏まえて「僕らが撮影現場で力強く立てるための自信。自信からフェロモンが生まれると思う」と“名言”を残し、田中と鈴木をうならせた。

コンビニでの思い出については、小学校時代の母の日の思い出を振り返り「学校から家に帰るまでに、どこかに寄って一人で買い物するのが怖いタイプだった。母の日に何を買おうか迷っていたので、一番近いコンビニに勇気を出して入ってみたら、優しい店員の方が『何を探してるの？』と声をかけてくれた」と回想。花を買って母にプレゼントしたエピソードを語って和ませた。